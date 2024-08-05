Вот в такой воде проводились соревнования триатлонистов в Париже

В Сети распространились кадры, где отчетливо заметно плохое качество воды в реке Сена, где проводятся соревнования триатлонистов на Олимпиаде в Париже.

А потом удивляются, откуда у спортсменов кишечная палочка...

Отметим, что недавно два швейцарских триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде в Париже.

Они не смогут принять участие в эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за желудочной инфекции.

Изначально в гонке должен был участвовать Адриен Бриффод, занявший 49-е место в индивидуальном старте, но его заменил Симон Вестерманн из-за проблем со здоровьем. Однако позже и у Вестерманна обнаружили кишечную инфекцию, что сделало его участие невозможным.

Теперь в составе сборной Швейцарии на старт выйдет Сильвен Фридланс, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Плавательная часть триатлона проходила в реке Сена, но позже тесты показали, что вода непригодна для соревнований, и заплывы среди мужчин были перенесены.

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