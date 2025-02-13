https://news.day.az/sport/1729968.html 258 дзюдоистов из 36 стран на "Большом шлеме" в Баку В преддверии стартующего завтра "Большого шлема" по дзюдо в Баку определяется точное количество стран и участников турнира. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании на Национальной арене гимнастики (14-16 февраля) выступят 258 спортсмена из 36-ти стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании на Национальной арене гимнастики (14-16 февраля) выступят 258 спортсмена из 36-ти стран.
258 дзюдоистов из 36 стран на "Большом шлеме" в Баку
В преддверии стартующего завтра "Большого шлема" по дзюдо в Баку определяется точное количество стран и участников турнира.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании на Национальной арене гимнастики (14-16 февраля) выступят 258 спортсмена из 36-ти стран.
В мужском зачете будет на татами выйдут 166 атлетов, а в женском - 92.
Самой многочисленной будет команда хозяев - на домашнем турнире поборются 32 азербайджанских дзюдоиста. Вторым по составу участников будет Узбекистан (21), третьей - Япония (19).
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