258 дзюдоистов из 36 стран на "Большом шлеме" в Баку

В преддверии стартующего завтра "Большого шлема" по дзюдо в Баку определяется точное количество стран и участников турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании на Национальной арене гимнастики (14-16 февраля) выступят 258 спортсмена из 36-ти стран.

В мужском зачете будет на татами выйдут 166 атлетов, а в женском - 92.

Самой многочисленной будет команда хозяев - на домашнем турнире поборются 32 азербайджанских дзюдоиста. Вторым по составу участников будет Узбекистан (21), третьей - Япония (19).