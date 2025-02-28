https://news.day.az/sport/1733614.html Определился главный тренер молодежной сборной Определился новый главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, АФФА доверит сборную наставнику "Шамахы" Айхану Аббасову. Сообщается, что Аббасов будет тренировать как команду, так национальную сборную. Согласно плану АФФА, "Шамахы" станет основной базой для молодежной команды.
Определился главный тренер молодежной сборной
Определился новый главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, АФФА доверит сборную наставнику "Шамахы" Айхану Аббасову.
Сообщается, что Аббасов будет тренировать как команду, так национальную сборную.
Согласно плану АФФА, "Шамахы" станет основной базой для молодежной команды.
Отметим, что после отставки Самира Алиева должность главного тренера сборной U-21 осталась вакантной.
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