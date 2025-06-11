В Германии прошел турнир по боксу по случаю Дня независимости Азербайджана

По случаю 28 мая - Дня независимости Азербайджана - в немецком городе Швельм прошел турнир по боксу и K1-кикбоксингу SFIT - PROVE YOURSELF.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что турнир состоялся при поддержке Госкомитета, по инициативе азербайджанской диаспоры в Германии и боксерского клуба Fight Club Stolz.

"Основной целью соревнований было укрепление солидарности и единства между азербайджанцами, поощрение здорового образа жизни, а также развитие дружбы и сотрудничества между мультикультурными обществами.

В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Азербайджана, Германии, Албании, Турции, Польши и других стран, которые состязались в 27 поединках в разных возрастных и весовых категориях.

Представлявший Азербайджан в категории взрослых до 60 кг Иззет Асланов занял первое место.

Победителям были вручены медали, кубки и специальные призы.

За соревнованиями с интересом наблюдали представители партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), руководители различных спортивных клубов, представители диаспорских организаций и многочисленные любители спорта",- говорится в информации Госкомитета.

До этого мы сообщали, что Германия везет самый многочисленный состав в Баку.