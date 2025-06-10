Германия везет самый многочисленный состав в Баку

Команда Германии будет самой многочисленной среди участников Кубка мира по акробатике, который состоится 13-15 июня в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкий коллектив привезет 14 спортсменов, которые выступят в различных видах программы - женских парах, мужских и женских группах.

Отметим, что в Кубке мира примут участие акробаты из семи стран.