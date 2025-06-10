https://news.day.az/sport/1759311.html Германия везет самый многочисленный состав в Баку Команда Германии будет самой многочисленной среди участников Кубка мира по акробатике, который состоится 13-15 июня в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкий коллектив привезет 14 спортсменов, которые выступят в различных видах программы - женских парах, мужских и женских группах.
Германия везет самый многочисленный состав в Баку
Команда Германии будет самой многочисленной среди участников Кубка мира по акробатике, который состоится 13-15 июня в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкий коллектив привезет 14 спортсменов, которые выступят в различных видах программы - женских парах, мужских и женских группах.
Отметим, что в Кубке мира примут участие акробаты из семи стран.
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