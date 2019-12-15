Проводимые в Азербайджане реформы в аграрной сфере положительно влияют на развитие всего бизнеса. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов во время своего выступления в рамках агротура на территории фермерского хозяйства "Citrus Valley", расположенного в поселке Истису города Лянкяран, передает Trend c мероприятия.

Замминистра выразил уверенность, что внедрение определенных инноваций в сектор вызовет оживление в развитие и аграрного туризма, передает Day.Az .

Напомним, сегодня в рамках проекта "Из деревни в город" при совместной организации ОАО "аграрные поставки и снабжение" министерства сельского хозяйства США (USAID) организован Агротур "цитрусовая долина". В агротуре фермерского хозяйства "Citrus Valley", расположенного в поселке Истису города Лянкяран, приняли участие руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, представители международных организаций, соответствующих государственных и частных структур.

Основная цель агротура - дать иностранным и местным гостям подробную информацию о реализуемом в нашей стране первом в агроэкотуризме проекте "Из деревни в город", ознакомить их с одним из местных фермерских хозяйств, а также оказать поддержку развитию агроэкотуризма в Лянкяране и других регионах Азербайджана.