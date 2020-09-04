https://news.day.az/tourism/1268057.html На последнем дыхании: туризм во Франции терпит многомиллиардные убытки - ВИДЕО
На последнем дыхании: туризм во Франции терпит многомиллиардные убытки - ВИДЕО
Парижские отели, те самые, которые больше напоминают дворцы, лишились примерно 2/3 клиентуры, привычной к роскоши.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основными постояльцами их были граждане стран, которым в связи с пандемией, пока въезд во Францию запрещен. Речь идет об американцах, россиянах и жителях Юго-Восточной Азии.
Тем редкие гости, что останавливаются, к примеру, в парижском Park Hyatt Paris-Vendôme, что на rue de la Paix, предлагается в числе прочих услуг, полная стерилизация багажа.
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