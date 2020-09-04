На последнем дыхании: туризм во Франции терпит многомиллиардные убытки

Парижские отели, те самые, которые больше напоминают дворцы, лишились примерно 2/3 клиентуры, привычной к роскоши.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основными постояльцами их были граждане стран, которым в связи с пандемией, пока въезд во Францию запрещен. Речь идет об американцах, россиянах и жителях Юго-Восточной Азии.

Тем редкие гости, что останавливаются, к примеру, в парижском Park Hyatt Paris-Vendôme, что на rue de la Paix, предлагается в числе прочих услуг, полная стерилизация багажа.