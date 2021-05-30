Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском по COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в список стран с максимальным риском по новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 31 мая запрещаются поездки из Израиля в Россию, за исключением особых случаев, которые должны быть санкционированы специальным комитетом.

Кроме того, все пассажиры, прибывающие в Израиль из России должны будут пройти обязательную изоляцию. Мера вводится на срок до 13 июня с возможностью продления.

Кроме России в списке также значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.