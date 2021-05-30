https://news.day.az/tourism/1347454.html Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском по COVID-19
Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском по COVID-19
Министерство здравоохранения Израиля внесло Россию в список стран с максимальным риском по новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С 31 мая запрещаются поездки из Израиля в Россию, за исключением особых случаев, которые должны быть санкционированы специальным комитетом.
Кроме того, все пассажиры, прибывающие в Израиль из России должны будут пройти обязательную изоляцию. Мера вводится на срок до 13 июня с возможностью продления.
Кроме России в списке также значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
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