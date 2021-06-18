Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом рассматривает вопрос о возобновлении полетов в Турцию с 1 июля.

Как передает Day.Az, об это сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что курорты на юге России переполнены отдыхающими, это способствует распространению коронавируса в стране, и в связи с этим власти могут принять решение о возобновлении полетов в Турцию.

По словам источника, могут быть открыты семь рейсов в неделю. Пока неизвестно, какая авиакомпания будет выполнять рейсы.

"Как только решение будет принято, будет предоставлена дополнительная информация",- сообщил источник.

Отметим, авиасообщение с Турцией закрыто с 15 апреля в рамках борьбы с коронавирусом.