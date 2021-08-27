Тайны села Новханы

Новханы - это селение хранит множество тайн. В XIX столетии Новханы - маленькая деревушка вдали от Баку. В 1870 году там было 354 двора, 1843 жителя и одна мечеть - согласно описанию населенных пунктов Бакинской губернии, составленных землемерами.

Существует легенда, что когда-то северо-восточнее Новханов стоял город Сиан (Сиян). Так его назвало древнее тюркское племя, пришедшее в IX веке на Абшерон из Азии через Дербент. Жители ловили рыбу, занимались земледелием, ковроткачеством, другими ремеслами, изготавливали искусную глиняную посуду и керамику. В XVII веке случилась катастрофа: сильное землетрясение разрушило город.

Согласно второй версии город разрушило поднятие уровня Каспия, и город оказался смыт с лица земли. Возможно, имело место и то, и другое, т.е. уровень Каспия поднялся в результате землетрясения, либо же случился сильный шторм.

Когда уцелевшие жители после катаклизма решили отстроить город заново, обнаружилось, что питьевая вода из всех колодцев ушла. Решено было строиться на новом месте - около озера Масазыр, издревле служившего источником поваренной соли. Городок получил название Новханэ, что на фарси означало "Новое место".

Именно тогда и была построена мечеть, упомянутая в описании губернии. Это величественное сооружение было возведено в 1752 году по приказу шаха Султана Гусейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, мечеть функционировала до 20-х годов 20 века, после чего была заброшена и постепенно разрушалась. Говорили, что рядом было и древнее кладбище, но сейчас его уже нет, время стерло его следы... Здесь были и следы древних караван-сараев - Новханы располагался на пересечении торговых путей и в далекие времена здесь кипела жизнь.

Специалисты относят мечеть к абшеронскому типу Т-образных мечетей. По такому же принципу построены мечети в Фатмаи, Джорате, Бузовнах и в некоторых других абшеронских поселениях.

В дальнейшем внешний вид мечети претерпел некоторые изменения, которые сделали ее отличной от других мечетей подобного типа: с восточной стороны была сделана перекрытая сводчатым куполом пристройка со стенами, выполненными в виде стрельчатых арок.

Еще одну мечеть в Новханах построили в 1877 году. Ее строительство стало необходимым после того, как старая мечеть из-за роста населения в результате нефтяного бума уже не вмещала всех верующих. На фасаде новой мечети была надпись, из которой следует, что ее возвел (или являлся заказчиком) Сафарли Дада Расул оглу Новхани, или Сафарли Гаджи.

Строилась новая мечеть как культовый комплекс на возвышенности, огороженный крепкой каменной стеной. Кроме мечети, в комплекс входило медресе, два колодца и бассейн. В плане мечеть была трехнефной - как и мечеть в селении Бинагади. Сходство обусловлено тем, что строили эти мечети жители Новханов - уста Ага-бала и Гусейн-бала.

Мечеть была возведена не сразу, а в несколько приемов. Так, при возведении второго зала мечети строители оставили в неприкосновенности первый, сделав из него женскую часть, проход в которую был пробит в стене.

Неподалеку от входа в мечеть в начале прошлого века находились могилы Сафарли Дада Расула оглу Новхани и его жены. Но в 1917-1918 годах, их сын перенес прах родителей в Кербелу.

Любопытно, что оконные проемы куполов мечети почему-то дошли до нашего времени наглухо заложенными. Историку Искендеру Гаджи местные жители рассказали, что сделано это было для того, чтобы враги, которые имелись у заказчика мечети, не смогли бы совершить на него покушение во время совершения намаза. Версия оригинальная, но не надо даже быть историком, чтобы понять: это просто невозможно. По определению. В то время нравственные устои были настолько сильны, а догматы веры так прочны, что подобное богохульство не пришло бы в голову самым отъявленным бандитам, не говоря уже о каких-то недоброжелателях Сафарли Дада Расула оглу Новхани.

Во время мартовских погромов 1918 года армяне, обстреливая село, взяли ориентиром минарет. Зияя полученными ранами, он простоял до начала 30-х годов, пока его не снесли из-за угрозы обрушения.

Искендер Гаджи также узнал очень интересную историю про один из колодцев новой мечети. В конце 20-х годов в колодец случайно свалилась лошадь одного из местных жителей. Хозяин лошади спустился в колодец с веревкой - чтобы обвязать бедное животное и вытащить наружу - и увидел на дне винтовки, сабли, фрагменты конской упряжи и военной формы.

Все это было поднято наружу. Позже выяснилось, что оружие и амуниция принадлежала турецким солдатам, которые, уходя в 1918 году из села, передали оружие местным жителям. Когда пришла советская власть, новханинцы избавились от опасного подарка, утопив его в колодце при мечети.