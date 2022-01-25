Задерживаются авиарейсы Баку-Стамбул-Баку

Закрытие аэропорта Стамбула из-за сильного снегопада привело к задержке рейсов ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Баку-Стамбул и Стамбул-Баку (24 и 25 января).

Как сообщили Day.Az в AZAL, указанные рейсы будут выполняться по согласованию с аэропортом Стамбула.

В настоящее время задерживаются два рейса из Баку. Пассажиров планируется доставить в Стамбул сегодня вечером. Полет будет выполняться на Airbus A340 - самом большом широкофюзеляжном самолете авиакомпании.

Также сегодня - во второй половине дня и вечером - планируется выполнить два рейса из аэропорта Стамбула в Баку.

Пассажиров просят связаться с офисом AZAL в аэропорту Стамбула.

Пассажиры будут зарегистрированы на ближайший рейс Стамбул-Баку.

Пассажиры указанных рейсов могут получить обновленную информацию в колл-центре авиакомпании, представительстве AZAL в Стамбуле или в СМИ.