Стоимость авиабилетов - тема, которая постоянно на слуху не только в период праздников и отпусков. Об этом в Азербайджане вспоминают каждый раз, когда говорят о пассажирских авиаперевозках. И если в случае с лоукостером Buta Airways, заявляющего о цене "от 29 евро" по всем направлениям, то какие только цифры не называют, упоминая AZAL.

"Дешевле, чем за 1000 AZN из страны не улететь", "В Грузии билеты стоят 30 евро, а у нас все 300!" - в какой-то мере это устоявшиеся фразы и комментарии.

Ну, во-первых, о том, как формируется цены авиабилетов у авиакомпаний, почему они меняются в зависимости от даты покупки, сезона, мы уже подробно рассказали в этой статье, не будем повторяться. А, во-вторых, решили со своей стороны пролить свет и более конкретно подойти к вопросу - сколько же стоит улететь за границу бортами "Азербайджанских Авиалиний"?

Цены билетов на популярные направления

Пандемия COVID подходит к своему завершению, и число направлений, куда можно улететь из бакинского аэропорта увеличивается с каждым месяцем. А с приближением сезона отпусков мы с вами все чаще зависаем на сайтах авиакомпаний и пытаемся найти выгодные билеты, особенно в страны, привлекательные для путешествия в летний сезон.

Разумеется, бронировать билеты в самый последний момент не самая лучшая идея, тем не менее хорошо бы иметь представление - на какой бюджет рассчитывать, планируя перелет по популярным среди наших граждан направлениям в Турции и Европе. Мы попробовали самостоятельно разобраться в этом вопросе, и "проштудировали" сайт azal.az на предмет цен на текущий месяц. Учитывая, что мы их будем сравнивать с другими перевозчиками, сконвертировали в евро по текущему курсу (1 EUR = ~1,82 AZN)

Анталья - одно из самых популярных летних направлений, причем не только среди наших граждан. Это самый "раскрученный", но далеко не единственный курорт с отелями по системе "Все включено". Прилететь сюда самолетом AZAL обойдется от 154 до 269 евро, а купив сразу билет "туда-обратно" - от 288 до 518 евро. Последняя цифра внушает, ведь это порядка 1000 манатов. Такие поездки лучше приобретать в форме турпакета, в который входит отель, страховка и трансфер. Да, такую двойную разницу придется заплатить в случае, если покупать билет чуть ли не на завтра, к примеру, в июле.

Но проводить отпуск только загорая на пляже или у бассейна предпочитают не все. Любители городских путешествий часто отправляются в Стамбул, да и потом не раз туда возвращаются, ведь посмотреть все в этом огромном мегаполисе за пару-тройку дней никак не получится. Интересно, что "вилка" цен и здесь аналогична Антальи:

В одну сторону - от 154 до 269 евро

Туда-обратно - от 288 до 518 евро.

А вот планируя путешествие в Западную Европу, следует рассчитывать на более серьезный бюджет. Так, из Баку в Берлин в одну сторону стоимость билета меняется от 221 до 296 евро, с возвратом обратно - от 423 до 573 евро.

Слетать в столицу моды, в итальянский город Милан, обходитсяеще дороже. Тут следующее распределение:

В одну сторону - от 264 до 364 евро

Туда-обратно - от 481 до 721 евро.

К слову, мы выяснили цены даже на те направления, куда в целях туризма, путешествующих летом не так много. Это, конечно же, знойный Дубай, который в июне-августе встретит вас 50-градусной жарой. Прилететь сюда можно по следующим расценкам:

В одну сторону - от 171 до 306 евро

Туда-обратно - от 328 до 548 евро

Цены, конечно, впечатляют, особенно если их сравнивать с лоукостерами. Но почему этого делать не стоит, мы рассказали в этой статье. Если коротко - лоукостеры экономят на всем и будут брать у вас доплату практически за любой вид дополнительных услуг, а при покупке в последний момент даже у лоукостеров цены могут "подскочить до небес".

Ну а чтобы придать немного объективности, мы попробовали выяснить стоимость авиабилетов у других "классических" авиакомпаний по тем же направлениям. Точный диапазон цен только по официальном сайту определить не получится, тем не менее, из тех авиаперевозчиков, которые летают сейчас в Баку раскладка цен примерно следующая (эконом-класс на июнь 2022 года):

Баку-Франкфурт (Lufthansa):

В одну сторону - от 433 до 647 евро

Туда-обратно - от 620 до 1190 евро

Баку-Стамбул (Turkish Airlines):

В одну сторону - от 209 до 409 евро

Туда-обратно - от 385 до 447 евро

Баку-Москва ("Россия"):

В одну сторону - от 307 до 461 евро

Туда-обратно - от 677 до 970 евро

Баку-Варшава (LOT Polish Airlines)

В одну сторону - от 202 до 365 евро

Туда-обратно - от 325 до 471 евро

Стоит отметить, что у более дешевых тарифов иногда не предусмотрен даже провоз багажа.

Заключение

Даже, глядя одним глазом на эти цены, а еще и умножая их почти на два для получения манатного эквивалентов, они справедливо могут показаться чересчур "заоблачными" для среднестатистического гражданина нашей страны. И именно недостаточно высокий средний доход наших соотечественников по сравнению с западными странами вызывает негодование в адрес национального авиаперевозчика. Но мы уже писали, что после пандемии цены выросли у всех авиакомпаний, причем не только при вылете из Баку, а практически по всему миру.

Именно для экономии на путешествии следует, в первую очередь следить за ценами авиабилетов лоукостеров, за акциями авиакомпаний. А также следите за новостями на сайте AviaTravel и в социальных сетях портала, в которых рассказывается о том, как выгодно путешествовать и экономить не только на авиабилетах, но и на проживании, питании и других расходах.

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