Азербайджанцам стали в 2 раза больше отказывать в получении шенгенских виз
В 2015 году 5 из каждых 100 азербайджанцев, обратившихся в консульства европейских стран с заявками на получение шенгенских виз, получили отказ, но к концу 2021 года эта цифра удвоилась и составила 10 из каждых 100 азербайджанцев.
В целом, в настоящее время 1 из 5 заявок отклоняется странами Шенгенского соглашения. В 2015 году уровень принятия заявлений на получение визы упал с 95,71% до 80,98% и последующие годы ежегодно снижался.
В таблице вы можете увидеть статистику за 2015-2021 годы, а также ситуацию с оформлением шенгенской визы из Азербайджана.
ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ МНОГО ОТКАЗОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВИЗЫ?
Как известно, в европейских странах не принято указывать причины отказа в выдаче визы. По этой причине получить официальный ответ на вопрос "Почему мне отказали?" невозможно.
- Если нет логической причины для отказа в выдаче визы, напишите письмо с протестом в консульство, где отказали в первый раз.
- Не обращайтесь в посольства других стран ЕС, где вы думаете, что сможете легко получить визу после двух отказов.
- После двух отказов подайте заявление в ту страну, где вы получили первый отказ.
- Упомяните о втором или третьем отказе в своем новом заявлении в стране, где вы получили первый отказ.
- Даже если ваша заявка явно отклонена, подробно опишите причину, по которой вы подаете заявку повторно.
AviaTravel
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