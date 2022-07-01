Таиланд ввел новые правила въезда

Таиланд c 1 июля упразднил для всех путешественников систему Thailand Pass. Чтобы попасть в туристическую страну нужно было загрузить все необходимую информацию. Также отменяется обязательная медицинская страховка с покрытием в размере $10 тыс. для лечения коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Но тайские власти настоятельно рекомендуют иметь при себе страховой полис.

Путешественникам все равно по-прежнему необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.