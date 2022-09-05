Недешевый Тбилиси

Наступила осень, бархатный сезон, спадает жара. Многие азербайджанцы предпочитают выбираться на отдых именно в этот период. Но в этом году придется учесть, что даже те направления, которые до пандемии считались у нас наиболее экономными для путешествий, в этом году потребуют немало затрат. Одно из них - излюбленный азербайджанскими туристами Тбилиси (Грузия).

ПЕРЕЛЕТ

Вместе с жарой и завершением сезона отпусков традиционно в этот период несколько "спадают" и цены на авиабилеты в международном направлении. Благодаря двум ежедневным (утренний и вечерний) рейсам авиакомпании "Buta" осенние цены в направлении Баку-Тбилиси-Баку не столь "кусачие". Так в сентябре можно найти билеты минимум по цене 315-332 AZN в двух направлениях, но без багажа. На октябрь есть билеты по 212-297 AZN (без багажа), а на ноябрь даже по 134-195 AZN. Недорогие цены в основном на вечерние-ночные рейсы.

Любопытно, что AZAL также продает билеты на рейсы "Buta", но по своей ценовой категории. Так, в сентябре можно приобрести обычный билет в Тбилиси (в двух направлениях) с горячим питанием и багажом за 402-436 AZN, в октябре - 323-384 AZN, а в ноябре даже за 273 AZN.

ОТЕЛЬ

Цены в Тбилиси на проживание после пандемии повысились и сейчас сложно найти отели с дешевыми ценами. Так, номера в трехзвездочных отелях с завтраком в среднем в пределах 87-144 лари, в отелях 4 звезды - 120-300 лари, а в пятизвездочных - 320-850 лари в день. Те, кто бывал в Тбилиси еще 3-5 лет назад смогут понять, что отельные цены поднялись "прилично".

Цены указаны из расчета 1 доллар/евро - 2,90 лари.

ТРАНСФЕР-ТАКСИ

Из аэропорта в центр Тбилиси вы можете добраться на автобусе 337. Он работает с 7.00 утра до 23.00 примерно каждые 15-20 минут.

Ранее считавшиеся дешевыми в Грузии услуги такси сейчас существенно поднялись. Сами водители объясняют это поднявшимися ценами на топливо.

Дорога на такси с аэропорта в отель в центре обойдется примерно в 40 лари (это примерно 24 AZN) за 10 минут езды и 50-80 лари (30-47 AZN) - за 20-30 минут. Это в том случае, если вы заказали трансфер у отеля. В самом аэропорту местные таксисты могут запросить и больше.

Опытные путешественники по приезду в Тбилиси скачивают мобильные программы Yandex, Bolt и Maxim. Поездка в центр может обойтись в 25 лари (15 AZN). Качество работы этих приложений оставляет желать лучшего, но все же предлагают цены, которые обычно гораздо дешевле местных такси. Поэтому желательно иметь доступ к интернету, чтобы заказывать такси посредством приложений.

НЕДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН

Цены на автомобильное топливо в Тбилиси и в целом в Грузии примерно дважды дороже, чем в Баку.

Цены на тбилисских АЗС в среднем следующие:

Бензин 92 - 3,5 лари (за литр) (~2 AZN)

Бензин 95 - 3,9 лари (~2,9 AZN)

Бензин 98 - 4,20 лари (~2,5 AZN)

Дизель - 4,5 лари (~2,7 AZN)

АРЕНДА МАШИН

Если вы любите передвигаться по стране, арендуя машину, то учтите, что в Грузии достаточно много крупных сетевых заправок: "Lukoil", "Gulf", "Socar", "Wissol", и "Rompetrol". Есть и частные АЗС, но качество топлива в них, как принято считать, не высокое, поэтому арендованный автомобиль принято заправлять на сетевых заправках.

Аренда машины в день обойдется:

Toyota Prius C - 80 лари (~47 AZN)

Mersedes Benz A170 - 87 лари (~51 AZN)

Hyundai Tucson - 100 лари (~59 AZN)

KIA Sportage - 130 лари (~76 AZN)

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Многие туристы вспоминают, что в Грузии порции еды в ресторанах были очень большими и двоим можно было заказывать одну порцию. Сейчас времена изменились и порции еды везде стали более скромными, а цены - выше. Учтите, что в большинстве ресторанов в конечный счет прибавляется 10% за сервис. Таким образом, средний ужин в среднем ресторане (без алкоголя) может обойтись от 20 AZN на одного человека.

хинкали тарелка -18-24 лари (~11-14 AZN)

курица табака - 32 лари (~19 AZN)

суп Харчо - 14 лари (~8 AZN)

куриный суп "Чыхыртма" - 12 лари (~7 AZN)

свежий салат - 8-12 лари (~4-7 AZN)

хачапури - 16-22 лари (~10-13 AZN) (на 3-4 человека), 14-18 лари (~8-11 AZN) (на двоих)

шашлык (сет на 4 персоны) - 90-120 лари (~53-70 AZN)

чашлама (отварная говядина) - 16 лари (~10 AZN)

оджахури (грибы с картошкой) - 16 лари (~10 AZN)

сырное ассорти - 18-20 лари (~11-12 AZN)

жареный сыр сулгуни - 16 лари (~10 AZN)

жареный картофель - 8-10 лари (~4-6 AZN)

жареная форель - 16-18 лари (~10-11 AZN)

бутылка вина - 36-80 лари, бокал вина - 7-16 лари (~4-10 AZN)

Лимонад (бутылка 0,5) - 2,5-3 лари (~2 AZN)

Кружка чая (с пакетиком) - 5 лари (~3 AZN)

На повышение цен в ресторанах и в целом в Тбилиси повлияли увеличившееся число туристов из арабских стран и России. К примеру, если вы окажетесь рядом с арабским туристом, то килограмм вкусных и больших персиков, который стоит везде в лавках 6-8 лари (~3-4 AZN), а в супермаркетах 2-3 лари (~2 AZN), вам могут предложить за 35 (!!!) (~25 AZN) лари.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

Последние несколько лет покупать продукты в Тбилиси дешевле всего в сетевых супермаркетах (Spar, Carrefour, Нугеши..) или на рынках. В грузинской столице есть также несколько местных крупных супермаркетов, где некоторые цены даже ниже, чем на рынках. Овощи и фрукты можно покупать и с уличных лотков, но риск, что туристу предложат "взвинченную" цену, очень большой - торговцы везде торговцы, как и таксисты.

Итак, сезонные фрукты в супермаркетах и на рынках можно купить в среднем за 2 лари за килограмм.

Апельсины - 3-4 лари (~2 AZN)

Бананы, штука - 0,7 лари (~0,5 AZN)

Картофель - 1-1,5 лари (~0,6-1 AZN)

Лимон, штука - 0.6 лари (~0,5 AZN)

Мед, 100 грамм - 3 лари (~2 AZN)

Огурцы - 4 лари (~2 AZN)

Помидоры - 3-4 лари (~2 AZN)

Чурчхела - 1-3 лари (~2 AZN)

Яблоки - 1-3 лари (~2 AZN)

Сыр сулугуни (300 гр.) - 10-12 лари (~6-7 AZN)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ТУРЫ

Одним из популярных способов познакомиться с Тбилиси - экскурсия на двухэтажном автобусе кабриолете, что обойдется в 66 лари (~39 AZN)

Ананури, Гудаури, Казбеги - 90 лари (~53 AZN)

Кахетия - винный регион - 85 лари (~50 AZN)

Казбеги - 85 лари (~50 AZN)

Мцхета - 70 лари (~41 AZN)

Большой тур по Тбилиси (4 тура в одном) - 200 лари (~117 AZN)

Дманиси и Болниси - 90 лир (~50 AZN)

Параглайдинг - 430 лари (~253 AZN)

Гори-Уприсцыхе, древний город, Боржоми - 92 лари (~50 AZN)

Интересно, что среди ежедневных поездок в Тбилиси по достопримечательностям значится и тур в комплекс Давид Гареджа ("Кешикчидаг") - 80 лари (~45 AZN)

ШОППИНГ

Тбилиси всегда был и сейчас не считается городом для шоппинга в прямом смысле этого слова. Считается, что из грузинской столицы в качестве гостинцев обычно везут гастрономические изделия - сыр, вино, чачу, чурчхелу, а также сувениры. Но, вместе с тем, здесь можно посетить несколько торговых центров, в которых цены дешевыми и выгодными не назовешь. Самыми популярными центрами являются: East Point, Tbilisi Mall, Galleria Tbilisi и Карвасла.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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