https://news.day.az/tourism/1515873.html Еще одна ближневосточная страна смягчила правила въезда
Еще одна ближневосточная страна смягчила правила въезда
Власти Ирака смягчили правила въезда для иностранных туристов с 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно обновленным протоколам, въезжающие в ближневосточную страну путешественники больше не обязаны предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19. Кроме того, с 1 декабря республика отменила требование об обязательном карантине для прибывающих российских отдыхающих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре