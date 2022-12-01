Еще одна ближневосточная страна смягчила правила въезда

Власти Ирака смягчили правила въезда для иностранных туристов с 1 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в ближневосточную страну путешественники больше не обязаны предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19. Кроме того, с 1 декабря республика отменила требование об обязательном карантине для прибывающих российских отдыхающих.