Подешевели туры в Турцию

Как землетрясение, произошедшее 6 февраля на юге Турции, которое привело к серьезным разрушениям и большим человеческим жертвам в 10 провинциях и продолжающиеся афтершоки повлияют на туристический сектор страны?

Как сообщил во вторник Trend эксперт по туризму Азиз Шириев, несмотря на то, что зона землетрясения находится далеко от основных туристических регионов Турции, это, несомненно, окажет влияние на туристический поток в эту страну, передает Day.Az.

"Но люди отдыхают в Турции в основном в летние месяцы, а это значит, что еще есть время оправиться от психологического воздействия землетрясения. Даже в случае возникновения проблем, в соответствии с правилами форс-мажора туристическим компаниям направляется информация об отмене туров. Деньги клиентов либо возвращаются, либо откладываются на следующий тур. В настоящее время у нас есть групповой тур в Стамбул на 23 февраля. В случае возникновения каких-либо проблем авиакомпании возвращают деньги пассажирам без штрафов", - сказал он.

Шириев отметил, что для обеспечения туристического потока ожидаются и скидки.

"Туристический поток в Турцию прибывает из многих стран мира. В любом случае землетрясение окажет влияние на туристический сектор Турции, и будут наблюдаться спады. В настоящее время турфирмы в Азербайджане после землетрясения предоставляют скидки на пакеты в Турцию. Причина этого в наблюдающемся спаде спроса на это направление",- сказал Шириев.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.