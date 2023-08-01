"Никогда не выбрасывайте посадочный талон", - с таким советом обратились к туристам турагенты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, в телеграм-канале "Туризм с Майей Котляр" туристам рассказали об опасности посадочного талона, если он попадётся в руки технически подкованных мошенников. Предупреждение подтверждается и зарубежным опытом.

"Никогда не выбрасывайте посадочный талон. Лучше утилизируйте, как надо. Все потому, что это не просто бумага, на каждом талоне есть штрих-код, который содержит личную информацию пассажира: его имя, домашний адрес, адрес электронной почты, номер телефона, а иногда и вашу финансовую информацию", - пишет турагент. По её словам, "подкованным" технически мошенникам и хакерам при желании удается это все считывать.

"Я думала, большинство в курсе, а буквально недавно в аэропорту прохожу и вижу их на полу аэропорта, самолета, в урнах. Где они только не валяются", - добавила она.

Напомним, что и зарубежные эксперты говорят о том же. В интервью Yahoo News руководитель отдела кибербезопасности и ИТ-компании Blue Light IT Амир Сакс объяснил, как хакеры могут получить полный доступ к информации о бронировании и личных данных: "Используя запись имени пассажира и фамилии, хакер может получить полный доступ к информации о вашем бронировании, что даст ему доступ к вашему номеру телефона, адресу электронной почты и контактной информации для экстренных ситуаций".

Другой эксперт, основатель и генеральный директор компании по мониторингу нарушений данных Breachsense Джош Амишав, поддержал данное предупреждение: "Ваш номер часто летающего пассажира, имя и отчество ценны для кражи личных данных, что позволяет совершать мошеннические действия, такие как открытие счетов по кредитной карте или совершение несанкционированных покупок. Хакеры могут использовать методы социальной инженерии, выдавая себя за представителей авиакомпании, чтобы обманом заставить вас раскрыть больше личных данных. Они также могут создавать целевые попытки фишинга, используя информацию о вашем посадочном талоне, что приводит к переходу по вредоносным ссылкам или обмену конфиденциальными данными".

Более того, даже распечатанный посадочный талон, который был утерян или украден, тоже может стать источником угрозы. Даже если пассажир оставил свой посадочный талон в кармане сиденья или выбросил его в мусорное ведро, мошенники все равно могут получить доступ к личным данным. С целью обеспечения безопасности своих данных эксперты рекомендовали уничтожать посадочные талоны и любые билеты после использования. Подробности читайте по данной ссылке.