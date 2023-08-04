Туристов в Тайланде строго предупредили

Смертельно ядовитое морское существо было замечено на пляже острова Ланта на западе Таиланда 29 июля. Речь идёт о португальском военном кораблике - опасной медузе, которую случайно обнаружили туристы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом сообщил портал The Thaiger.

Семья тайских туристов отдыхала на побережье Андаманского моря. В один из дней они отправились на прогулку по пляжу Пхра Ае прямо перед отелем, в котором остановились на время отпуска. Супруг путешественницы зашёл в воду, чтобы искупаться, и почти сразу почувствовал пронзительную боль: на поверхности воды туристы заметили медузу.

При этом отдыхающие не растерялись, взяли ёмкость и выловили "обидчицу", чтобы сфотографировать и идентифицировать. После тщательного поиска информации в интернете супруга пострадавшего купальщика узнала, что их находка - португальский военный корабль, известный своей ядовитостью. На ноге мужчины к тому времени уже появились характерные для ожога красные пятна.

Таец направился в больницу острова. Медикам он пожаловался на жжение и боль, которые начали распространяться вверх по ноге. Врачи оказали ему необходимую помощь, в том числе промыли рану уксусом и прописали таблетки. К счастью, турист выжил. В этом году это была первая встреча человека со смертельно опасной медузой на острове.

Доктора сообщили об инциденте в Управление туризма Таиланда, чтобы чиновники выпустили предупреждение об опасности купания в водах курорта провинции Краби в текущем августе, т.к. если к берегу прибился один португальский военный кораблик, значит, рядом могут быть и другие.

Напомним, в сентябре 2016 года из-за нашествия этого типа медуз властями были закрыты четыре пляжа острова Пхукет в Таиланде.

Справка: Португальский кораблик, или физалия, - колониальный гидроидный организм из подотряда сифонофор. Он состоит из множества полипоидных и медузоидных особей, образующих крупную прозрачную колонию. На одном конце колонии есть большой пузырь (пневматофор), заполненный газом, который позволяет ей держаться на поверхности воды, напоминая корабль. При этом щупальца находятся под водой.

У них есть щупальца с ядовитыми клетками, которые опасны для человека. Яд содержит мощные токсины, которые вызывают серьёзные реакции у человека - ожоги, сильные боли, аллергические реакции и даже анафилактический шок. В некоторых случаях, особенно если человек подвергается множественным укусам или имеет аллергическую реакцию на яд, возможны смертельные исходы.

Португальские кораблики не обладают сокращающимися локомоторными медузоидными зооидами, поэтому перемещаются под действием ветра и течения воды - так существо оказалось у курортного пляжа. Они питаются личинками рыб, мелкими рыбами и кальмарами. Португальских корабликов поедают морские черепахи и некоторые моллюски.

При контакте с человеческой кожей яд этого морского существа может вызывать ожоги и приводить к смерти. Советы по первой помощи включают промывание пораженной кожи теплой морской водой, иногда применяется уксус и прикладывание льда для облегчения боли.