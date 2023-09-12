Сколько туристов посетили Азербайджан с начала года?

За 8 месяцев текущего года Азербайджан посетило более 1 миллиона 344 тысяч туристов.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на конференции по итогам ежегодной деятельности Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

"Когда мы говорим о развитии, мы имеем в виду увеличение количества туристов, географии и расходов туристов. Для этого мы должны работать вместе. Основной целью является доведение количества иностранных туристов до 4 млн человек в 2026 году.

В ближайшие 4 года мы намерены увеличить долю туризма в ВВП в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. В среднем мы хотим делать прирост на 20 процентов каждый год. Одной из главных наших целей также является доведение к 2026 году числа местных туристов до 6 млн человек и увеличение доходов от туризма до 10 млрд. манатов", - заявил Ф.Нагиев.

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