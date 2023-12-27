В Анталии туристы массово повалили на пляжи

В конце декабря, когда во многих частях Турции властвует холодная зима, туристический город Анталия продолжает радовать тёплыми и солнечными днями. Многие повалили отдыхать на пляжи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, о погоде в конце декабря сообщил турецкий портал Yeni Mesaj.

Уточнялось, что несмотря на то, что на большей части страны наступила зима, температура воздуха на юге держится на отметке +19 ℃, а вода в море поа не падает ниже +20 ℃. Погода привлекает толпы отдыхающих на берег моря. Тем более сейчас, когда в Анталии закончилась неделя дождей. Туристы развлекались на пляже вместе с детьми, катались на каноэ и наслаждались чтением под тёплыми лучами солнца.

Береговая линия, словно в преддверии летних месяцев, была забита людьми. Многие даже загорали, несмотря на зимнее время года. По словам местной жительницы, в Анталии нет зимы, только солнечные дни, мерцающее море и снежные горы вдалеке.

Справка: Зима в Анталии отличается умеренным средиземноморским климатом с мягкими температурами и ограниченными осадками. Средние дневные температуры колеблются в пределах +15-20 ℃, а ночные редко опускаются ниже +10 ℃. Осадки в этот период мало.

Зимой растения на курорте остаются зелёными, что создает красивый контраст с ярким солнцем. Некоторые туристы предпочитают посещать регион именно зимой, чтобы насладиться спокойствием и красотой природы. Впрочем, зимой море также остаётся относительно теплым, и некоторые любители купания продолжают наслаждаться морским отдыхом.

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