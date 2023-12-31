Арестован вор-рецидивист, обворовывающий туристов в отелях

"Профессиональный" вор-рецедивист, обворовывающий туристов в отелях Испании, был арестован местной полицией. Раскрыто, как он умудрялся обворовывать сотни отдыхающих. Как пишет испанское издание Olivepress, преступник, марокканец по происхождению, мастерски переодевался туристом и "втирался в доверие" к гостям и сотрудникам гостиниц, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Полиция назвала его "профессиональным преступником". Во время его ареста полицейские обнаружили различные предметы одежды, включая шляпы и солнцезащитные очки, которые носил преступник, чтобы выдать себя за туриста и чтобы его было труднее найти после кражи. Как уверяют правоохранители, на его счету не меньше 70 краж, причем он действовал в разных районах Испании.

Последние 9 краж, как добавили правоохранители, пришлись на регион Коста Брава, а взят был 50-летний рецидивист в отеле в центре курорта Аликанте. На этот раз вор постарался вынести сумку из столовой отеля, но его задержал сотрудник.

При задержанном не было никаких документов, удостоверяющих личность, но офицеры быстро обнаружили, что он несет ответственность за небольшую волну преступности в отелях Аликанте после проверки записей с камер наблюдения в различных помещениях. Как выяснилось, опытный преступник появлялся в периоды пиковой загрузки отеля, как правило появляясь в момент, когда туристы ели или делали покупки, и воровал то, что плохо лежит - в том числе оставленные без присмотра сумки, дорогие мобильные телефоны, солнцезащитные очки и очки, наличные деньги, документы, комплекты ключей и любые другие предметы, которые он мог унести. При этом рецидивист умело прикидывался туристом, вел себя спокойно и естественно, заходя в гостиницы и дружелюбно приветствуя персонал, "чтобы создать вокруг себя ауру доверия".

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