Мощный ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука

Три пассажирских самолета разогнались быстрее скорости звука и прибыли в аэропорты раньше благодаря сильному попутному ветру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Washington Post.

Уточняется, что 24 февраля скорость ветра над Атлантикой на высоте 10 километров достигла 426 километров в час. Благодаря мощному воздушному потоку полетная скорость некоторых лайнеров превысила 1,2 тысячи километров в час (при этом обычная крейсерская скорость пассажирских бортов - около 800 километров в час).

В результате рейс авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Вашингтона в Лондон, приземлился в аэропорту назначения на 45 минут раньше. Самолет United Airlines из Нью-Йорка прилетел в Лиссабон на 20 минут быстрее, а лайнер American Airlines, следовавший из Филадельфии в Доху, - на 27 минут.

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