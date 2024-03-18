Современные интерьеры, частные бассейны, собственный павильон на пляже, изысканные угощения, высокий уровень комфорта

Bayou Villas, в которых все жилые помещения предназначены только для вас, предлагают оригинальный, стильный и совершенно новый вид отдыха.

Инновационный, оригинальный и невообразимый BAYOU Villas встречает своих гостей в 24 обособленных виллах площадью от 250 м 2 до 1000 м 2 , расположенных на площади 25 тысяч квадратных метров. Каждая из вилл с 1, 2, 3 и 4 спальнями имеет собственный сад, бассейны с пресной и соленой водой.

В ресторане с WEIK A La Carte, который предоставляет особый сервис, постояльцы BAYOU Villas попробуют блюда, которые порадуют глаз и вкус, а также насладятся фирменными коктейлями и эксклюзивными блюдами в BayouLounge. и приятно проведут время,. В то же время гости смогут неограниченно и в любое время пользоваться всеми привилегиями, предлагаемыми отелем на площади отеля Lara Barut Collection площадью в 110 000 квадратных метров, включая пышные сады, рестораны на любой вкус, шоу, спортивные мероприятия, концептуальные мероприятия.

Эстетическая архитектура в гармонии с природой

На Bayou Villas, где природа сочетается с роскошными элементами интерьера, вам предлагается безграничный отдых в окружении архитектуры, которая гармонирует с чарующей природой Анталии, стильными деталями и индивидуальным обслуживанием.

Ощущайте себя особенным гостем каждую минуту

Bayou Villas предлагает совершенно иной опыт организации Вашего отдыха, где предоставляется множество эксклюзивных услуг, и привилегий, которые добавят красок в ваш отдых.

Побалуйте себя и своих близких

Бассейн с морской водой с подогревом, частный павильон на пляже, массажный кабинет, сауна, баня и многое другое... Побалуйте себя и своих близких в удивительном мире Bayou Villas.