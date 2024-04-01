В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях

Отели в Египте не планируют отказываться от системы "все включено". Однако в сервисе есть некоторые изменения, рассказал глава управления по туризму Египта Амр Элькади, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время", - подчеркнул он.

Решение остается за отелями насчет использования системы "все включено". Однако в этом вопросе предусматриваются изменения, уточнил Элькади.

Многие отели добавили для своих гостей опцию посещения ресторанов A la carte. Человек может выбрать в отеле ресторан, например, итальянский или китайский, за который также не надо будет доплачивать, подчеркнул Элькади.

Подобный формат питания помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола, резюмировал глава управления по туризму Египта.

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