Азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде, продавшая свою девственность за 2,4 миллиона евро некому японскому бизнесмену считает, что ей завидуют девочки, которые уже потеряли свою девственность.

"Мне понравилась идея с содержанием. Если он сможет покрыть мои расходы, то это будет очень хорошей идеей. Жду этот день с нетерпением. Я надеюсь, что мой первый опыт будет приятным. Хотя мы до сих пор с ним не разговаривали, в агентстве сказали, что он считает меня сексуальной", - сказала она.

Мамедзаде также добавила, что некоторые девочки, которые потеряли свою девственность завидуют ей и сожалеют об этом.

"Я думаю, женщины должны знать цену своей девственности, и ее можно потерять только в обмен на свадьбу или большие деньги", - сказал Махбуба.