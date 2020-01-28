https://news.day.az/unusual/1197637.html Названа истинная причина глобального вымирания

Названа истинная причина глобального вымирания

Это интересно, 28 января 2020 04:33 391

Ученые Гетеборгского университета в Швеции назвали истинную причину вымирания многих видов животных за последние несколько миллионов лет. Оказалось, что предки современного человека составили конкуренцию хищникам.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили окаменелости в Восточной Африке и отследили сокращение численности доисторических плотоядных животных. Это коррелировало с увеличением размеров мозга гоминин (подсемейство гоминид) и изменением растительности, но не с изменением климата, как обычно наблюдается при глобальных вымираниях.

По мнению специалистов, исчезновение хищников вызвано прямой конкуренцией за пищу с предками человека. При этом последние практиковали клептопаразитизм, то есть крали у животных пойманную добычу, что могло сильно повлиять на популяцию охотников. Позже приматы стали эффективными охотниками на травоядных, что также негативно сказалось на хищниках.

Homo sapiens появились примерно 200 тысяч лет назад, что соответствует возрасту общего предка по материнской линии (митохондриальная Ева), однако линия, с которой связано происхождение современного человека, отделилась от других видов гоминид более шести миллионов лет назад. За последние четыре миллиона лет мозг предков людей утроился в размерах, при этом гоминины начали пользоваться примитивными орудиями труда.

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