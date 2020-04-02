Голландские ученые обнаружили сигнал раннего оповещения о коронавирусе

Голландские ученые смогли обнаружить коронавирус в сточных водах до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19. Тем самым они продемонстрировали новую систему раннего оповещения о болезни, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Так называемый коронавирус SARS-CoV-2 часто выделяется с калом инфицированного человека. Хотя маловероятно, что сточные воды станут важным путем передачи, увеличение циркуляции возбудителя в общинах увеличит его количество в канализационных системах", - сказал Гертьян Медема, главный микробиолог Института исследования воды KWR в Ньювегейне.

Отмечается, что генетический материал коронавируса обнаружили на станции очистки сточных вод в Амерсфорте 5 марта, прежде чем в городе были зарегистрированы случаи заболевания. Напомним, что первый случай Covid-19 в Голландии был подтвержден 27 февраля.

"Важно собрать информацию о появлении и судьбе этого вируса в сточных водах, чтобы понять, нет ли риска для работников канализации, а также определить, можно ли использовать наблюдение за сточными водами для мониторинга циркуляции вируса SARS-CoV-2. Это могло бы дополнить текущее клиническое наблюдение, которое ограничивается пациентами с Covid-19 с наиболее серьезными симптомами", - подчеркнули Медема и соавторы материала в газете, выпущенной перед экспертной оценкой.

Как заявили ученые, это первый отчет об обнаружении SARS-CoV-2 в сточных водах.

Надзор за сточными водами является хорошо известным методом выявления полиовирусных и антибиотикоустойчивых бактерий, а также использования запрещенных и отпускаемых по рецепту лекарств.

По словам голландских ученых, надзор за сточными водами может также послужить ранним предупреждением о первом и повторном появлении Covid-19 в городах.

"Обнаружение вируса в сточных водах, даже когда распространенность Covid-19 низка, указывает на то, что наблюдение за сточными водами может быть чувствительным инструментом для мониторинга циркуляции вируса среди населения", - заключили ученые.

Абдул Керимханов