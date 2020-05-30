Как начать морально возвращаться к поездкам на общественном транспорте

После продолжительного карантина и домашней самоизоляции мысль об общественном транспорте, заполненном людьми, кажется не очень привлекательной. Но по мере возвращения к привычной жизни и работе в офисе поездки в метро и автобусах станут неизбежными. Маски и социальная дистанция не дают полной гарантии защиты от вируса, поэтому страх может присутствовать всегда.

Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, если вы испытываете тревогу по этому поводу, соблюдайте следующие правила:

Медленно входите в привычный ритм жизни

Если вы боитесь возвращаться к регулярным поездкам в общественном транспорте и ежедневно сталкиваться с большим количеством людей, попробуйте войти в режим через несколько этапов. Начните с редких поездок и старайтесь избегать общественного транспорта в час пик. По возможности соблюдайте дистанцию, носите одноразовые перчатки и маски и тщательно мойте руки после каждой поездки (даже если вы были в перчатках).

Дайте себе время, чтобы привыкнуть к новым реалиям

Возвращение к нормальной жизни станет для нас такой же сенсацией, как объявление локдауна. Многие испытали стресс при вступлении в фазу карантина, и, естественно, выход из нее тоже не будет спокойным. Чтобы свыкнуться с новыми условиями жизни, шумом и толпами людей вокруг, потребуется время.

Используйте отвлекающие факторы

Определите для себя те занятия, которые помогут выйти из состояния тревоги. Включите любимый расслабляющий плейлист или интересную аудиокнигу. Если вам необходимо что-то физически ощутимое, возьмите в поездку бумажную книгу, скетчбук или даже кубик Рубика - сосредоточившись на таких занятиях, вы сможете отогнать негативные мысли и забыть об окружающих. Попробуйте техники дыхания или короткие медитации - это поможет расслабиться и сохранить спокойствие.

Не садитесь в переполненный транспорт

Зайти в переполненный вагон метро, автобус или маршрутку утром раньше было ежедневным мини-челленджем. Но сейчас важно соблюдать социальную дистанцию - поэтому, если вы видите большое скопление народа, потратьте лишние 5−10 минут и дождитесь следующего поезда или автобуса, чтобы ощущать себя в безопасности.

Если вы чувствуете приступ панической атаки, сделайте следующее:

​По возможности покиньте транспорт как можно быстрее, найдите скамейку или любое свободное сиденье. Медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте до тех пор, пока самочувствие не улучшится. Попробуйте метод 54321 - он поможет избавиться от чувства страха и прийти в себя. Суть метода заключается в том, что он переводит фокус с тревожных мыслей на то, что окружает вас в данный момент. Чтобы эффект был заметен, действия необходимо выполнять быстро.