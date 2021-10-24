Ученые установили ближайшего родственника современной собаки

В Японии группе исследователей удалось установить ближайшего родственника современной собаки, сообщает журнал PHYS.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, предком современных псов оказался японский волк (Canis lupus hodophilax). Он был относительно маленького размера и чаще всего имел рыжий окрас. Отмечается, что их вид вымер не так уж давно - последнего представителя убили японские фермеры на одном из островов в 1905 году.

О генетической близости этого животного и современных собак говорит его ДНК, которую извлекли из костей японского волка. Ее сравнили с ДНК волков, собак и лис. Выяснилось, что эта ДНК находится на уникальной эволюционной ветви волков, которая возникла где-то между 20 000 и 40 000 лет назад. Некоторые из этих древних волков эволюционировали в японских волков, а другие - в собак. Исходя из этих данных ученые выдвинули теорию о том, что предок собак произошел не из Ближнего Востока или Европы, как считалось ранее, а из Восточной Азии.

Кроме того они заявили, что согласно ДНК-анализу, ближайшие родственники японского волка сейчас обитают в Новой Гвинее и Австралии. Речь идет о таких породах, как Поющая собака и Динго.