В НАСА назвали срок достижения человеком Марса

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон допустил, что в 2040 году люди могли бы достичь Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в беседе с El Mundo.

Нельсону задали вопрос, в какой наиболее ранний срок человек достигнет Марса. "В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше", - подчеркнул он.

Глава НАСА уточнил, что семь-восемь лет потребуется для того, чтобы добраться до Марса. В таком случае на планете необходимо остаться на пару лет, пока "расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев". Нельсон добавил, что организации предстоит сделать много разработок для сохранения жизни людям, отправляющимся на Марс.