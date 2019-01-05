Солнечное затмение и новолуние 6 января: что ни в коем случае нельзя делать

Завтра, 6 января, произойдет первое в 2019 году солнечное затмение, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Увы, это будет не полное затмение, а лишь частичное, т.е. Луна лишь немного закроет собой Солнце.

Солнечное затмение 6 января смогут наблюдать жители северо-восточной Азии, юго-запада Аляски, Дальнего Востока России и востока Монголии. Так что большинство жителей Земли, это солнечное затмение смогут смотреть лишь онлайн, а не воочию.

На 6 января приходится еще одно важное астрономическое явление - новолуние, первое в январе 2019. Этот период считается благоприятным для всепрощения, планирования и накопления сил для новых задач и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением приведет к сильному энергетическому всплеску и может повлечь значительные перемены в жизни у каждого человека.

Кроме того, спустя несколько дней, 21 января 2019 года произойдет еще одно, на этот раз лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и в самочувствии и состоянии здоровья.

Как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

В такое время полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, а вот с изжившими себя отношениями и связями важно быть аккуратнее.

Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и предпринимать другие судьбоносные решения и поступки.

Будьте сдержанными, не скандальте и не выясняйте отношения с окружающими.

Важно стараться вести себя последовательно и благоразумно.

Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть.

Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим, постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.

Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.

Старайтесь не злоупотребляйте своей властью в семье и обществе.

Сдерживайте желание критиковать и предъявлять претензии людям.

Избегайте излишнего бахвальства и проявления горделивости перед другими людьми.

Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, отдайте предпочтение отдыху и расслаблению.

Проявляйте осторожность в транспорте, за рулем, на дорогах, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.