В Буркина-Фасо продлили чрезвычайное положение на полгода

Власти Буркина-Фасо продлили режим чрезвычайного положения, введенный в ряде северных провинций из-за активизации действующих в стране исламистских группировок, на шесть месяцев. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал Faso.

Режим чрезвычайного положения был объявлен в ряде северных провинций декретом президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе от 31 декабря.



По данным портала, продление режима еще на полгода было утверждено национальной ассамблеей страны на пленарном заседании 11 января. Отмечается, что соответствующий законопроект был принят единогласно.

В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки - "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман".

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