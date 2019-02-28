Республика Корея разочарована исходом саммита лидеров США и КНДР во Вьетнаме. Об этом говорится в распространенном в четверг в Сеуле заявлении представителя администрации президента страны Ким Ый Гема, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы разочарованы тем, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности", - отметил он. В то же время в заявлении указывается, что несмотря на это, стороны все равно смогли достичь большего прогресса, чем ранее.

"Два лидера в ходе состоявшихся встреч смогли расширить взаимопонимание, глубже понять позиции друг друга, - говорится в сообщении. - Приверженность президента Трампа диалогу и его оптимизм позволяют надеяться на то, что переговоры на высшем уровне будут продолжены".

Ким Ый Гем также заверил, что правительство Республики Корея "приложит все усилия для того, чтобы поддержать диалог между США и Северной Кореей".