В индонезийской провинции Западный Сулавеси учительница голыми руками схватила и вынесла из школы питона на глазах у перепуганных учеников. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 9 августа, в государственной средней школе. По словам преподавательницы Путу Аю (Putu Ayu), двухметровый питон заполз в здание во время урока. Женщина схватила змею, чтобы успокоить детей. "Я впервые держала в руках змею. Все из-за того, что дети паниковали и отвлекались от занятий", - объяснила она.

По ее словам, питон сопротивлялся, однако другие учителя и несколько смелых школьников помогли ей перевязать змее морду. Женщина подчеркнула, что пресмыкающиеся нередко проникают в здание школы.

Местные жители отнесли питона подальше от жилых домов. Ни змея, ни люди не пострадали.

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