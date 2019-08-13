Перебежчица из КНДР и ее шестилетний сын найдены мертвыми в одной из квартир в Сеуле, предположительно, они умерли от голода, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, тела были обнаружены при вскрытии квартиры администрацией дома 31 июля, поскольку проживавшая там бывшая северокорейская гражданка по фамилии Хан не отвечала, домашние счета не были оплачены, водоснабжение было отключено.

Предполагается, что мать с сыном из КНДР умерли два месяца назад. В холодильнике полиция увидела только молотый красный перец. Хотя существует версия голодной смерти, точная причина официально пока не установлена. Полиция сообщила о случившемся только во вторник.

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