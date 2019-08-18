Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что намерен обсудить в ходе визита в Киев с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в украинскую столицу, передает ТАСС.

"Я сейчас вылетаю на Украину с важным визитом по приглашению президента страны Зеленского. Я собираюсь обсудить с ним создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами", - сказал израильский премьер, видео выступления которого у трапа самолета распространила в воскресенье его канцелярия.

Поездка премьера продлится до 20 августа. Нетаньяху во время визита на Украину примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яре, сообщила ранее пресс-служба главы правительства.

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