Заезд школьных автобусов, организованный в городе Кларксвилл (округ Монтгомери, штат Теннесси, США), чудом обошелся без пострадавших, после столкновения двух транспортных средств, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из очевидцев заезда запечатлел столкновение автобусов. К счастью, забор остановил тяжёлое транспортное средство, которое после удара, врезалось в ограждение и потеряло передний мост.

Спустя несколько минут после буксировки повреждённого автобуса произошла ещё более сокрушительная авария, в следствие другой автобус перевернулся. О числе пострадавших в результате экстремального заезда ничего не уточняется.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!