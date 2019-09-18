Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

Саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что в среду будет дана пресс-конференция по этому поводу​​​. Из обнародованного документа следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать якобы использовавшееся в теракте иранское оружие, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тем временем председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Иран, скорее всего, был наиболее вероятным виновником атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"В регионе наиболее вероятной угрозой является либо Иран, либо поддерживаемые Ираном силы, откуда бы эта угроза ни исходила​​​. Не забегая вперед расследования, которое ведет Саудовская Аравия, я думаю, что это разумный вывод", - заявил Данфорд, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Генерал высказал мнение, что это была очень сложная и точная атака, но признал, что у США нет полной информации обо всем, что происходит на Ближнем Востоке, так как у них в регионе нет "немигающего ока".

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