По меньшей мере 14 человек пострадали в южной японской префектуре Окинава из-за тайфуна "Тапа", сообщает телеканал Эн-эйч-кей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Без света на территории Окинавы остаются около 28 тысяч домов. Японские авиакомпании были вынуждены отменить более 280 рейсов между Окинавой и центральной частью Японии.

Как ожидается, в воскресенье тропический шторм минует остров Кюсю и выйдет в Японское море. Синоптики прогнозируют в южных и юго-западных регионах страны шквалистый ветер и проливные дожди. В некоторых районах Кюсю в течение суток может выпасть до 400 мм осадков.

"Тапа" стал семнадцатым тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части составляет 35 м/с, а порывов достигает 50 м/с.

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