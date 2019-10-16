США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, те заявления, что звучат от представителей США, соответствуют действительности. "Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - подчеркнул он.

Гэн Шуан добавил, что будущее соглашение имеет очень важное значение. Оно положительно отразится на США, Китае и всем мире.

Китайская делегация провела переговоры с представителями США 10-11 октября в Вашингтоне. По завершению дискуссии президент США Дональд Трамп объявил, что стороны пришли к согласию и вскоре подпишут первую часть сделки. Более того, глава Белого дома указал, что Пекин уже начал выполнять ее условия в вопросе закупки продукции американских фермеров.

Вместе с тем в Пекине изначально осторожно восприняли результат переговоров. Предварительно, договор должны были заключить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября и где будут Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Но в понедельник стало известно, что китайская сторона предложила провести дополнительные консультации перед подписанием соглашения.

На фоне таких слухов министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что если стороны не подпишут договор, то с декабря в отношении Китая будет введена вторая часть пошлин на импорт.

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