Правительство Казахстана намерено увеличить размер акциза на бензин с 10,5 тыс. тенге ($27) за тонну до 24435 тенге ($63) за тонну. Проект постановления размещен на сайте Министерства национальной экономики Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Ставки акциза поднимут с 1 декабря. "Принятие проекта направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке горюче-смазочных материалов при дерегулировании цены на бензин в Казахстане", - отмечено в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Розничные цены на бензин в России превышают цены в Казахстане на 100 тенге ($0,26) за литр, в Киргизии - на 70-80 тенге ($0,18-0,2) за литр. В сопроводительных документах к постановлению отмечено, что в приграничных с Россией регионах Казахстана физические лица - граждане России - заправляют автотранспорт дешевым для них бензином.



"Аналогичный объем замещаемого российского бензина направляется на экспорт на рынки Европы с уплатой экспортной таможенной пошлины в бюджет России, тем самым российская экономика зарабатывает на дешевом казахстанском бензине", - отмечает правительство Казахстана.



Глава Министерства национальной экономики Казахстана Руслан Даленов отметил, что повышение ставки акциза необходимо также в связи с растущими расходами бюджета, в том числе на социальные обязательства. "В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%, естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акциза", - подчеркнул Даленов.



Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев заявил ранее, что необходимо приблизить внутренние цены на нефтепродукты к ценам в соседних странах для уменьшения перетоков нефтепродуктов за рубеж.

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