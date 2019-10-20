Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами. Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.

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