https://news.day.az/world/1167938.html Взрыв в Турции, много пострадавших
Взрыв в Турции, много пострадавших
В турецком городе Карс произошел взрыв на автодороге, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда военного автомобиля семь военных, которые находились в автомобиле, получили ранения.
Раненые были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается медицинская помощь. Состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре