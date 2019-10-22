В турецком городе Карс произошел взрыв на автодороге, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, при срабатывании самодельного взрывного устройства во время проезда военного автомобиля семь военных, которые находились в автомобиле, получили ранения.

Раненые были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывается медицинская помощь. Состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое.

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