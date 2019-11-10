https://news.day.az/world/1174334.html В Танзании произошло тяжелое ДТП с участием автобусов, более 40 пострадавших
В Танзании произошло тяжелое ДТП с участием автобусов, более 40 пострадавших
Два человека погибли и более 40 пострадали при столкновении двух автобусов в области Мбея на юге Танзании. Об этом сообщает танзанийский телеканал ITV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации канала, автобус компании Ilasi врезался в автобус компании Mbeya Express в районе населенного пункта Игава в ночь на воскресенье. Оба автобуса направлялись из крупного танзанийского города Дар-эс-Салам в город Мбея.
"Столкновение двух автобусов в районе Игава в области Мбея привело к смерти двух человек, более 40 получили ранения", - сообщает телеканал в Twitter.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре