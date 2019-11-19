МВД Ирака приняло решение отменить со вторника состояние повышенной готовности во всех его подразделениях, которое было введено почти месяц назад в связи с непрекращающимися в стране протестами и беспорядками. Такой приказ, как передает телеканал Sky News Arabia, отдал глава ведомства Ясин аль-Ясири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Режим максимальной тревоги завершился, все сотрудники МВД возвращаются к нормальному рабочему графику, начиная с сегодняшнего дня", - указал он. Как отмечается в заявлении министерства, "данное решение принято после того, как его сотрудники приложили огромные усилия в течение последних дней и работают сейчас над обеспечением безопасности и предоставлением услуг".

МВД привело свои силы в повышенную готовность 24 октября. Именно в это время началась вторая волна народных выступлений в Ираке. Аналогичные меры принимало и Минобороны страны.

Протесты в Ираке

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Однако премьер Адель Абдель Махди однозначно заявил, что его уход или роспуск законодательного органа приведут экономику страны к стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события.

С начала текущего месяца в столице и других городах проходит бессрочная акция гражданского неповиновения - тысячи людей периодически блокируют дороги, в том числе ведущие в порты, на нефтяные месторождения и другие объекты инфраструктуры, включая аэропорты. По данным правозащитников на 10 ноября, за время протестов погибли около 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек. Более недели общие сведения об убитых не публиковались, однако ежедневно поступает информация о погибших и раненых в различных уголках страны, в том числе в столице.

Перестановки в правительстве

Во вторник канцелярия Абдель Махди объявила, что он намерен в ближайшее время направиться на заседание Совета представителей (парламент) и озвучить свои предложения по смене министров в его кабинете с целью снизить накал протестного движения. "Премьер вскоре пойдет в парламент и представит список министров, которые займут связанные со сферой услуг и экономикой посты в ответ на требования демонстрантов", - сказал официальный представитель кабмина Саад аль-Хадиси.

Минувшей ночью после совместной встречи 12 парламентских блоков, в том числе "Фатх" (связанный с шиитским ополчением "Аль-Хашд аш-Шааби" и второй по величине в Палате) и курдские альянсы выдвинули премьеру 45-дневный ультиматум на реализацию обещанных реформ. В противном случае они обещают вынести его правительству вотум недоверия или объявить о проведении досрочных выборов.

Примечательно, что крупнейший блок "Саирун" шиитского радикального имама Муктады ас-Садра отказался подписывать петицию на имя Абдель Махди.