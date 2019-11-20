В турецкой провинции Адана задержаны двое сотрудников консульства США, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается что задержанные являются гражданами Турции.

По данным СМИ, причиной задержания сотрудников, имена которых не разглашаются, являются видеоматериалы в социальных сетях, где задержанные на празднике Хеллоуин оскорбили исламские ценности.

О других деталях не сообщается.