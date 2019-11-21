Пять человек погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству пиротехники близ испанского города Сарагосы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник агентство EFE.

Кроме того, еще трое человек получили крайне тяжелые ранения и были госпитализированы.

В сообщении отмечается, что реальное число пострадавших может оказаться выше: предположительно, многие люди предпочли не вызывать помощь, а отправиться в больницу на собственном автотранспорте.