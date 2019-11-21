https://news.day.az/world/1177694.html В Испании взорвался склад пиротехники, много погибших
В Испании взорвался склад пиротехники, много погибших
Пять человек погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству пиротехники близ испанского города Сарагосы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник агентство EFE.
Кроме того, еще трое человек получили крайне тяжелые ранения и были госпитализированы.
В сообщении отмечается, что реальное число пострадавших может оказаться выше: предположительно, многие люди предпочли не вызывать помощь, а отправиться в больницу на собственном автотранспорте.
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