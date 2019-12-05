ОПЕК и ее партнеры по глобальной сделке о сокращении добычи нефти во главе с Россией обсудят сегодня сокращение производства нефти еще более чем на 400 тыс. баррелей в сутки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам источников, это основной сценарий для обсуждения в четверг.

5-6 декабря в Вене встречаются участники сделки ОПЕК+ для обсуждения продления сделки, которая действует до конца марта 2020 г. и предполагает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщали "Вести. Экономика".

Власти Саудовской Аравии пытаются уговорить страны, входящие в ОПЕК и ОПЕК+, принять решение о более существенном снижении добычи нефти на предстоящем заседании в Вене.

В Эр-Рияде выступают за сокращение добычи нефти еще "по крайней мере" на 400 тыс. баррелей в день вдобавок к согласованному ранее снижению добычи на 1,2 млн баррелей в день.

За счет более серьезного снижения добычи в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия рассчитывает добиться повышения нефтяных цен и таким образом повысить интерес инвесторов к IPO Saudi Aramco в начале декабря.

Как сообщалось ранее, российские нефтяники на совещании в Минэнерго 28 ноября предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после.

Нынешняя сделка по ограничению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает снижение 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 г. до апреля 2020 г. При этом наибольшая доля сокращений приходится на Саудовскую Аравию.

