Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году
Посольство РФ в Турции передало президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российской миссии.
"Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения", - передает издание ответ посольства.
Администрация турецкого президента и посольство республики в Москве на момент публикации не ответили на запрос "Известий".
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Беларуси, Армении, Болгарии, Сербии.
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